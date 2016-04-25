Пеллегрини: «Мы не будем действовать исключительно от обороны в матче с «Реалом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини поделился ожиданиями накануне первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Реала».

«Важно по-настоящему насладиться полуфиналом, потому что мы не каждый год добираемся до этой стадии. Игроки знают, как это важно. Но важно и не расслабляться, потому что все хотят пройти дальше и сыграть в финале. Нас ждет соперник, который тоже настроен на победу», – сказал Пеллегрини.

По словам наставника, манкунианцы собираются играть в атакующей манере.

«Манчестер Сити» не будет действовать исключительно от обороны, чтобы попасть в финал. Я всегда учил свои команды играть в атакующий футбол. Мы выйдем на поле с холодной головой и горячим сердцем. Постараемся держать свои эмоции под контролем».

Матч «Манчестер Сити» – «Реал» состоится во вторник, 26 апреля. Начало – в 21:45 по московскому времени.