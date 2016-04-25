Ихеначо: «Выход в полуфинал – большое достижение для «Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Келечи Ихеначо уже задумывается о финале Лиги чемпионов, хотя на пути англичан стоит мадридский «Реал».

«Лига чемпионов – престижнейший турнир, так что мы должны сосредоточиться, правильно настроиться на игру и как следует подготовиться. Надо усердно работать и концентрироваться на каждом мяче.

Дома нужно побеждать, ведь на выезде нам будет очень непросто. Выход в полуфинал – большое достижение для клуба. Теперь мы мечтаем о финале и надеемся, что эта мечта осуществится», – говорит 19-летний форвард.

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Реал» состоится во вторник, 26 апреля, в 21:45 по московскому времени.