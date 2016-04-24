Гаджиев: «Судьи сегодня помогали «Локомотиву»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев остался недоволен работой судей в матче 25-го тура чемпионата России с московским «Локомотивом» (0:1).

– Игру комментировать особого смысла нет, потому что в ней ничего не было особо интересного. Она сильно уступает по качеству нашей прошлой игре на Кубок с «Зенитом». Конечно, сказалась физическая и эмоциональная усталость. У «Локомотива» и у «Амкара» особо не было голевых моментов. Можно сказать, что гости забили нелогичный гол. Не знаю, было там положение вне игры или нет.

– Поясните, о чем вы сегодня активно общались с судейской бригадой?

– Считаю, что они сегодня помогали «Локомотиву».