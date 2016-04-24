Колыванов: «В начале сезона на «Ростов» никто бы и рубль не поставил»

Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча «Ростов» — «Зенит», который начнется сегодня в 19:30.

«Не скажу, что этот матч решающий, но один из важнейших для обеих команд. Еще шесть матчей до конца чемпионата и все может произойти. Хочется, чтобы игра получилась красивой. Даже если кто-то проиграет, шансы на борьбу за первое место останутся у всех в любом случае. Сейчас первые три команды, «Ростов», ЦСКА и «Зенит», заслуживают первого места.

«Ростов», конечно, приятно удивил. В начале сезона на них никто бы и рубль не поставил, а сегодня они в борьбе за первое место. У ростовчан прекрасная оборона, меньше всех пропустили в чемпионате. Курбан Бердыев ставит понятную задачу: плотно играть в обороне, не пропускать, играть на контратаках. У «Ростова» есть грамотные исполнители, которые в любой момент могут преподнести сюрприз сопернику. Зато у «Зенита» лучшее нападение, поэтому матч будет зрелищным. Подбор игроков у Андре Виллаш-Боаша предполагает игру не от обороны, а от себя. Может быть, в первом круге у них были неурядицы в связи с участием в других турнирах, но теперь внимание сконцентрировано на победе в Премьер-Лиге», — заключил Колыванов.