Рейнгольд: «Думаю, Аленичев будет снят со своей должности»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд дал свой прогноз относительно будущего наставника красно-белых Дмитрия Аленичева в клубе.

«Для «Спартака» провальный весь сезон, а не игра с «Мордовией». Работы — непочатый край. Думаю, Дмитрий Аленичев вместе со своим тренерским штабом будет снят с должности, потому что так играть в футбол нельзя. Такие команды, как «Мордовия», тем более у себя дома, надо обыгрывать. Красно-белые играют безобразно. Команду надо укреплять», — заявил Рейнгольд.