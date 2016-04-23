Ловчев: «У «Спартака» есть игра и шансы на попадание в еврокубки»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился ожиданиями от предстоящего матча 25-го тура РФПЛ, в котором встретятся «Спартак» и «Мордовия». Отметим, что данная встреча пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени.

«Несмотря на ощутимое поражение от «Зенита» и очередную потерю очков, шансы на попадание в еврокубки у «Спартака» остаются. И игра у команды есть, как мы могли видеть в первом тайме с «Зенитом». Как я говорил и продолжаю повторять, единственный шанс «Спартака» – игра в атаке. Тренеры должны это понимать. В команде есть, кому забивать. Конечно, с «Мордовией» будет проще, чем с «Зенитом», возможно, вновь удастся забить быстрый гол.

Надо наброситься на «Мордовию» и 90 минут кромсать соперника, иначе он сам нанесет удар, от которого не оправиться. Надо помнить, что стоит опасаться зверя, припертого к стенке. Это про нынешнюю «Мордовию» тоже», – сказал Ловчев.