Бубнов: «Руководство «Спартака» доносит до игроков, что в борьбе за еврокубки еще не все потеряно»

Футбольный эксперт Александр Бубнов накануне матча 25-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Мордовией» сделал прогноз на данную встречу. По его мнению, москвичи одержат победу со счетом 3:1.

«После тяжелого поражения от «Зенита» тренерский штаб «Спартака» постарался донести до игроков мысль, что не все еще потеряно в плане борьбы за еврозону. Очки как воздух нужны обеим командам, но красно-белые мощнее в передней линии и постараются реабилитироваться перед своими болельщиками», – сказал Бубнов.