Глушаков: «Будущее у «Спартака» есть»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о вчерашнем матче молодежного первенства между дублерами красно-белых и «Мордовии» (4:0). Напомним, что хавбек вышел на матч с капитанской повязкой.

– В молодежке вы вышли капитаном. Удивились?

– Это тренер решил. Мое участие в игре было запланировано из-за дисквалификации. На неделе поговорили с Аленичевым, что сыграем с Макеевым и Ананидзе. Это важно для игрового тонуса.

– Против молодежи непривычно было играть?

– В любом матче играть тяжело. Молодым есть что доказывать.

– Молодые спартаковцы равнялись на вас?

– Все нормально, где-то подсказывал.

– Кто-то в ближайшее время может подтянуться к основе?

– Много хороших ребят, кого-то выделять неправильно. Будущее у «Спартака» есть.