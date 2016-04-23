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Глушаков: «Будущее у «Спартака» есть»

23 апреля 2016, 10:14
10

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о вчерашнем матче молодежного первенства между дублерами красно-белых и «Мордовии» (4:0). Напомним, что хавбек вышел на матч с капитанской повязкой.

– В молодежке вы вышли капитаном. Удивились?

– Это тренер решил. Мое участие в игре было запланировано из-за дисквалификации. На неделе поговорили с Аленичевым, что сыграем с Макеевым и Ананидзе. Это важно для игрового тонуса.

– Против молодежи непривычно было играть?

– В любом матче играть тяжело. Молодым есть что доказывать.

– Молодые спартаковцы равнялись на вас?

– Все нормально, где-то подсказывал.

– Кто-то в ближайшее время может подтянуться к основе?

– Много хороших ребят, кого-то выделять неправильно. Будущее у «Спартака» есть.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Мордовия Глушаков Денис
Комментарии (10)
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narkozanos
1461396255
Будущее может и есть,но без 60% игроков,которые сейчас в основе
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кто там
1461396559
(нет)
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spartak_88
1461398118
скорее он ровнялся, чтоб играть как они)) ибо слабоват
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ETerno
1461398609
Комментарий удален.
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XaXatyn
1461401088
Будущее есть школа у Спартака хорошая ,вот только отношение к молодым футболистом хорошего нет !
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ljrljr0505
1461402828
у команды есть будущее, когда у команды есть свое настоящее и прошлое, когда есть молодежь своя, доморощенная, а не пришлые за длинным рублем посредственности. Вот у Краснодара есть будущее потому что там с малых лет игроков воспитывают...
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lange
1461405067
У спартака есть прошлое и будущее, вот только настоящего у него нет.
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Сергей Свояк
1461406496
Согласен с предыдущим комментарием))
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