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  • Пеллегрини: «В полуфинале ЛЧ хотели сыграть именно против «Реала»

Пеллегрини: «В полуфинале ЛЧ хотели сыграть именно против «Реала»

22 апреля 2016, 13:50
4

Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с «Реалом» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов.

«В преддверии жеребьевки мы хотели, чтобы нам достался «Реал». Получили соперника, которого хотели.

Мадридская команда хороша тем, что способна забить гол из ничего. Они очень сильны на контраатаках, поскольку имеют в своем составе очень быстрых и техничных игроков. У «Реала» великолепная линия атаки, а вот в обороне они уязвимы, так как большие клубы всегда имеют проблемы в защите из-за страсти к атакующему стилю игры», – отметил чилийский специалист.

Источник: Marca
Лига чемпионов Манчестер Сити Реал Пеллегрини Мануэль
Комментарии (4)
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Freyk
1461323828
Еще бы. «Бавария» и «Атлетико»-то посильнее будут.
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rLt_Ortriwar
1461326718
посмотрим как сити подготовится к этой и разойдутся ли слова с делом)
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koli4ka
1461333409
Желаю Мануэлю на прощанье громко хлопнуть дверью,чтоб шейхи поняли кого они в итоге потеряли...
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mutabor0992
1461447591
Ну ну...А смысл?Все равно по завершении сезона отчалит.
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