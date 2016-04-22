Пеллегрини: «В полуфинале ЛЧ хотели сыграть именно против «Реала»

Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с «Реалом» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов.

«В преддверии жеребьевки мы хотели, чтобы нам достался «Реал». Получили соперника, которого хотели.

Мадридская команда хороша тем, что способна забить гол из ничего. Они очень сильны на контраатаках, поскольку имеют в своем составе очень быстрых и техничных игроков. У «Реала» великолепная линия атаки, а вот в обороне они уязвимы, так как большие клубы всегда имеют проблемы в защите из-за страсти к атакующему стилю игры», – отметил чилийский специалист.