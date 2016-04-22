Лаптев: «Руководство «Мордовии» пообещало погасить все долги»

Пресс-атташе «Мордовии» Виталий Лаптев рассказал о том, как футболисты готовятся к матчу 25-го тура со «Спартаком» в сложных финансовых условиях.

«Игроки написали письмо, в котором выставили финансовые требования: до 25 апреля погасить задолженности. Руководство пообещало все погасить. Так что 23 апреля команда играет со «Спартаком», сейчас по плану проходят тренировки, после субботнего матча у футболистов будет два дня выходных, а 26 апреля они выходят на тренировку. Как будет ситуация развиваться дальше, неясно», – сказал пресс-атташе по телефону.

Матч 25-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Мордовия» состоится в субботу, 23 апреля, в 17:00 по московскому времени.