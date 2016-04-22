«Тоттенхэм» готов заплатить за нападающего «Марселя» 40 миллионов

Нападающий «Марселя» Мичи Батшуайи попал в сферу интересов очередного британского клуба. Ранее стало известно, что 22-летний футболист интересен «Ливерпулю», «Вест Хэму», а также «Ювентусу», но фаворитом в этой гонке является «Тоттенхэм». Сумма трансфера форварда может составить порядка 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Батшуайи в 35 матчах чемпионата Франции забил 15 голов и сделал девять результативных передач. По информации Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в 14 миллионов евро.