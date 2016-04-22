Дель Боске даст шанс Торресу в сборной Испании

Главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске не видит причин отказываться от вызова нападающего мадридского «Атлетико» Фернандо Торреса в национальную команду, если тот показывает качественный и результативный футбол.

«Нет никого, перед кем двери сборной были бы закрыты, так как мы хотим взять в состав лучших игроков.

Торрес может быть вызван в национальную команду. В сборной могут играть все те, кто не отказывался выступать за нее по собственной воле», – сказал дель Боске.

Напомним, что на групповом этапе Евро-2016 сборная Испания сыграет с Турцией, Хорватией и Чехией.