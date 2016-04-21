Бышовец: «Скромность Головина делает ему честь»

Известный российский специалист Анатолий Бышовец отметил потенциал молодого дарования ЦСКА Александра Головина, за котором он особенно пристально следит.

«В словах Головина о своем везении больше скромности, что делает ему честь. Когда мы говорим о Головине, мы должны понимать, что авансы, сделанные молодому игроку, могут быть чреваты.

У нас есть свежий пример Давыдова из «Спартака». Но игра Головина для меня не новость, я давно за ним слежу, и потенциала у него достаточно. Его появление в составе команды – работа селекционной службы ЦСКА на хорошем уровне», – сказал Бышовец в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Головин отметился двумя голами в полуфинальном матче Кубка России с «Краснодаром» (3:1).