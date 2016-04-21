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    Бышовец: «Скромность Головина делает ему честь»

    Известный российский специалист Анатолий Бышовец отметил потенциал молодого дарования ЦСКА Александра Головина, за котором он особенно пристально следит.

    «В словах Головина о своем везении больше скромности, что делает ему честь. Когда мы говорим о Головине, мы должны понимать, что авансы, сделанные молодому игроку, могут быть чреваты.

    У нас есть свежий пример Давыдова из «Спартака». Но игра Головина для меня не новость, я давно за ним слежу, и потенциала у него достаточно. Его появление в составе команды – работа селекционной службы ЦСКА на хорошем уровне», – сказал Бышовец в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Напомним, что Головин отметился двумя голами в полуфинальном матче Кубка России с «Краснодаром» (3:1).

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.04.2016 15:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 21 апреля 2016, 16:51

      Скромность украшает человека, а Головин всего лишь футболист,возможно даже не плохой...

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > koli4ka 21 апреля 2016, 17:05

      А,что футболист не человек? А как человек и футболист он отличный.

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