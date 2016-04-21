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«Порту» намерен вернуть Халка

21 апреля 2016, 11:56
19

Руководство «Порту» рассчитывает вернуть нападающего «Зенита» и сборной Бразилии Халка, выступавшего за «драконов» с 2008 по 2012 год.

Отмечается, что в возвращении 29-летнего форварда заинтересован президент португальского клуба Пинту да Кошта, который считает, что Халк может покинуть «Зенит» в связи с уходом из команды главного тренера Андре Виллаш-Боаша, а также в случае возможного непопадания сине-бело-голубых в Лигу чемпионов по итогам сезона.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России Халк провел 22 матча, в которых забил 13 голов и сделал 16 результативных передач.

Источник: A Bola
Португалия. Примейра Россия. Премьер-лига Зенит Порту Халк
Комментарии (19)
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Raxor
1461229145
и зачем??? лучше пусть еще одного таланта вырастят
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Зенит*SPB
1461231800
как говориться, ХОТЕТЬ НЕ ВРЕДНО!!!
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Gans333
1461232106
денег не хватит у них)
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Kulimen
1461235086
Интересно откуда вообще эта новость? Неужели сам Пинту да Кошта сообщил об этом.
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RUPRICHT
1461235698
НЕ ОТДАВАЙТЕ ХАЛКА ОН НУЖЕН ЗЕНИТУ!!????
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diadushka
1461240118
Конечно не отпустят его никуда. Без Халка зенит - среднячок.......((( Да и сам он не уйдет, где ему еще так платить будут как не в зените, иначе зачем он пришел в РФПЛ? Из-за захватывающей лиги и искрометного футбола?)))
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ilichkadr
1461240651
За 100 лямов пущай забирает......
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Tri
1461244338
В Китай за огромное бабло не отпустили, а порту вообще надеяться не на что. Он и самим нужен.
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PNZ1985
1461244655
нет Халка нет Зени, газообразные себе не враги!
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APchelov
1461252324
Такая корова нужна самому
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