«Порту» намерен вернуть Халка

Руководство «Порту» рассчитывает вернуть нападающего «Зенита» и сборной Бразилии Халка, выступавшего за «драконов» с 2008 по 2012 год.

Отмечается, что в возвращении 29-летнего форварда заинтересован президент португальского клуба Пинту да Кошта, который считает, что Халк может покинуть «Зенит» в связи с уходом из команды главного тренера Андре Виллаш-Боаша, а также в случае возможного непопадания сине-бело-голубых в Лигу чемпионов по итогам сезона.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России Халк провел 22 матча, в которых забил 13 голов и сделал 16 результативных передач.