Бышовец: «Заменив вратаря, Виллаш-Боаш поступил в стиле ван Гаала»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился впечатлениями от просмотра полуфинального матча Кубка России между «Амкаром» и «Зенитом», в котором петербургский коллектив оказался сильнее в серии пенальти.

«Победа «Зенита» оказалась ожидаема для меня. Соперники ранее играли в чемпионате России, но после этого в составе сине-бело-голубых произошли изменения. Это в какой-то степени сказалось на игре. Что касается матча, то если у «Зенита» и было преимущество, то совсем небольшое. Несколько нетрадиционно выглядел «Амкар», вчера не было с его стороны активной борьбы. Во втором тайме и в дополнительное время складывалось впечатление, что питерцы хотели на классе обыграть соперника. Пермяки же пытались действовать на контратаках. Все шло планомерно к серии пенальти.

Первые два удара в серии пенальти дали преимущество «Зениту», но тут же «Амкар» совершил «камбэк». Вот здесь игра уже была на нервах — все решила психология. Надо отметить, что вратари проявили себя очень удачно. Последние удары, как правило, исполняют нападающие или ведущие пенальтисты, странно, что защитник «Амкара» Зайцев пошел бить. Если давать общую характеристику матчу, то обе команды играли с мыслью, что через три дня их ждут непростые игры в чемпионате России. Особенно это касается «Зенита», которому предстоит встреча с «Ростовом».

Правильно ли поступил Виллаш-Боаш, выпустив на серию пенальти Лодыгина? Такой опыт есть. Так делал ван Гаал на чемпионате мира. Замена вратаря практикуется и в хоккее перед серией буллитов. Уставший Кержаков был заменен на свежего и более подготовленного Лодыгина. Это нормальная практика и имеет права на жизнь», – отметил Бышовец.