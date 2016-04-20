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    Михаил Кержаков: «Раз «Зенит» вышел в финал, выпустить Лодыгина было правильным решением»

    Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков признался, что спокойно отреагировал на свою замену на Юрия Лодыгина перед серией пенальти в полуфинальном матче Кубка России с «Амкаром» (1:1, 4:3 – пен.). Страж ворот считает, что тренерский штаб принял правильное решение, раз сине-бело-голубым удалось завоевать путевку в финал.

    – Как вы отреагировали, что на серию пенальти вас меняют на Лодыгина, и знали ли вы об этом заранее?

    – Не знал. Больше того, перед игрой смотрел, как кто в «Амкаре» бьет пенальти. Но когда в концовке Юра Лодыгин пошел разминаться, понял, что на серию пенальти ставку, скорее всего, сделают на него. Но раз это сработало, значит, это хорошо.

    – Сейчас нет ощущения недоигранности вами матча?

    – Если честно, хотелось сыграть и в серии пенальти. Но кто знает, может быть, тогда сейчас я был бы расстроен. Раз мы в финале – значит, все правильно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.04.2016 22:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 21 апреля 2016, 10:37

      Семью не опозорил!!! 5+

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 21 апреля 2016, 05:23

      игра на везение

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +208

      renepjd 21 апреля 2016, 04:41

      И сыграл хорошо и сказал правильно

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 21 апреля 2016, 02:56

      Прекрасный матч провел Михаил, процентов 80% его заслуга в победе

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 21 апреля 2016, 00:04

      Это точно!

      1
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