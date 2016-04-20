Агент Пеллегрини опроверг переговоры с «Зенитом» и «ПСЖ»

Хесус Мартинес, который является агентом главного тренера «Манчестер Сити» Мануэля Пеллегрини, опроверг информацию о переговорах своего клиента с представителями «Зенита» и «ПСЖ».

«Нет, я не могу подтвердить информацию о том, что сеньор Пеллегрини встречался с представителями «Зенита», это все слухи. Сейчас у Пеллегрини действующий контракт с «Манчестер Сити», а всеми этими разговорами его стараются скомпрометировать. О будущем можно будет говорить позже, по окончании сезона», – заявил агент.

Напомним, что Пеллегрини считается главным кандидатом на пост наставника «Зенита» после ухода Андре Виллаш-Боаша.