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    Дюков встретился с Пеллегрини

    Президент «Зенита» Александр Дюков встретился с нынешним наставником «Манчестер Сити» Мануэлем Пеллегрини 5 апреля перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:2). Главная тема для обсуждения – условия возможного сотрудничества. Следующая встреча планируется уже после завершения сезона.

    Напомним, что Пеллегрини является главным кандидатом на пост наставника «Зенита» после ухода Андре Виллаш-Боаша.

    Источник: Sportinside

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    20.04.2016 13:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 20 апреля 2016, 16:06

      Пеллегрини себе , теперь цены не сложит, а если Реал обойдут,так и несговоришся!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6979

      1bear 20 апреля 2016, 15:46

      Давай Пеллегрини+состав освежить 3-4 игрока !

      -1
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      Рейтинг: +17769

      ilichkadr 20 апреля 2016, 15:23

      Если будет Пеллегрини, то Дзюба сядет на лавку.......

      1
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      Рейтинг: +6979

      1bear > ilichkadr 20 апреля 2016, 15:47

      А по подробней..?

      -1
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      Рейтинг: +10

      Planeta_Lebedeff 20 апреля 2016, 14:04

      Вот это да

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