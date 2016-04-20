Дюков встретился с Пеллегрини

Президент «Зенита» Александр Дюков встретился с нынешним наставником «Манчестер Сити» Мануэлем Пеллегрини 5 апреля перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:2). Главная тема для обсуждения – условия возможного сотрудничества. Следующая встреча планируется уже после завершения сезона.

Напомним, что Пеллегрини является главным кандидатом на пост наставника «Зенита» после ухода Андре Виллаш-Боаша.