Игроки «Мордовии» грозят клубу отказом от работы на тренировке из-за задержек зарплаты

Футболисты «Мордовии», недовольные задолженностями по зарплатам, встретились с руководством клуба.

Сообщается, что игроки вручили директору саранского клуба Владимиру Бибкову коллективное письмо, в котором изложены их требования относительно денежных выплат.

По информации источника, футболисты готовы сыграть матч 25-го тура РФПЛ против «Спартака», который состоится 24 апреля. Если на следующий день после этой встречи клуб не рассчитается по долгам, то на тренировке игроки откажутся от выполнения упражнений.

Если и после этого ситуация не исправится, футболисты собираются написать заявления в Палату по разрешению споров РФС.