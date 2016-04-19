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    Жирков не поможет «Зениту» в игре с «Амкаром»

    Стал известен список игроков «Зенита», которые смогут принять участие в матче 1/2 финала Кубка России с «Амкаром».

    В заявке петербургской команды отсутствуют Юрий Жирков, Маурисио и Данни, получившие травмы в игре предыдущего тура со «Спартаком».

    Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Максим Рудаков;

    Защитники: Игорь Смольников, Дмитрий Богаев, Николас Ломбертс, Эсекьель Гарай, Луиш Нету, Доменико Кришито, Андрей Иванов;

    Полузащитники: Хави Гарсия, Максим Палиенко, Аксель Витсель, Артур Юсупов, Олег Шатов, Никита Андреев;

    Нападающие: Халк, Рамиль Шейдаев, Александр Кокорин, Артем Дзюба, Павел Долгов.

    Напомним, что поединок между «Зенитом» и «Амкаром» состоится 20 апреля и начнется в 17:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Зенит»

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    19.04.2016 16:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +205

      Помпомпом 19 апреля 2016, 20:41

      Я думаю, примерно так будет:
      Лодыгин
      Смольников - Ломбертс - Нету(Гарай) - Кришито
      Не знаю, как в центре точно будут располагаться игроки, но примерно:
      Гарсия, Витсель, и скорее всего Юсупов, исключительно из-за лимита и отсутствия Жиркова, либо Жирков либо Кришито могли бы сыграть в полузащите, мне кажется.)
      Шатов, Халк, Дзюба.

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      Рейтинг: +17769

      ilichkadr 19 апреля 2016, 18:06

      Шейдаева надо наигрывать..........

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