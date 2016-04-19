Жирков не поможет «Зениту» в игре с «Амкаром»

Я думаю, примерно так будет:
Лодыгин
Смольников - Ломбертс - Нету(Гарай) - Кришито
Не знаю, как в центре точно будут располагаться игроки, но примерно:
Гарсия, Витсель, и скорее всего Юсупов, исключительно из-за лимита и отсутствия Жиркова, либо Жирков либо Кришито могли бы сыграть в полузащите, мне кажется.)
Шатов, Халк, Дзюба.
Стал известен список игроков «Зенита», которые смогут принять участие в матче 1/2 финала Кубка России с «Амкаром».
В заявке петербургской команды отсутствуют Юрий Жирков, Маурисио и Данни, получившие травмы в игре предыдущего тура со «Спартаком».
Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Максим Рудаков;
Защитники: Игорь Смольников, Дмитрий Богаев, Николас Ломбертс, Эсекьель Гарай, Луиш Нету, Доменико Кришито, Андрей Иванов;
Полузащитники: Хави Гарсия, Максим Палиенко, Аксель Витсель, Артур Юсупов, Олег Шатов, Никита Андреев;
Нападающие: Халк, Рамиль Шейдаев, Александр Кокорин, Артем Дзюба, Павел Долгов.
Напомним, что поединок между «Зенитом» и «Амкаром» состоится 20 апреля и начнется в 17:00 по московскому времени.