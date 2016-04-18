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Карпин: «Зенит» возглавить могу, ЦСКА – точно нет»

18 апреля 2016, 13:49
27

Экс-наставник «Спартака», а ныне главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин признался, что мог бы тренировать любой клуб РФПЛ, кроме ЦСКА.

«Мне пока хочется работать в спокойном режиме. Это не значит, что я в принципе не готов к стрессам и повышенному вниманию. Но отдохнуть от такого определенно необходимо. Не исключено, что я еще поработаю с сильной командой РФПЛ. Через два года, три, десять…

Могу ли возглавить 13 клубов – 16 минус ЦСКА, «Зенит» и «Спартак»? Для начала – при чем здесь «Спартак»? Я говорил, что не возглавлю красно-белых при Федуне. Это правда. Но в целом я не отказываюсь от теоретической возможности снова тренировать «Спартак».

«Зенит» – почему нет? ЦСКА – да, туда точно не пойду. Короче, получается, 14,5. Армейцем не стану и половинка «Спартака». Потому что речь идет о несовместимости с людьми, которые на данный момент руководят клубом», – сказал Карпин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Спартак Армавир Зенит ЦСКА Карпин Валерий
Комментарии (27)
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LuckyPotapov33
1460976947
Да уж какой бы он не был, но при нем Спартак показывал лучшую игру и результат со времен Романцева. И видно было что ему не все равно
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MaxReds
1460977766
Интересно он серьезно?
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vladimir-7
1460978530
Карпин допился до розовых слонов. Кто ему доверит команду из РФПЛ.
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Petrak86
1460979148
Карпин в Спартаке норм тренировал, 2-е место это максимум, о чем Спартак сейчас может только мечтать. Непонятно, почему тренер, принесший серебро и участие в ЛЧ (а это немалые деньги), был неугоден руководству. Чтоб впредь бороться за ЛЕ?
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kella
1460979914
Интересно, а сколько времени потребуется Карпину чтобы Зенит опустить до армавирского Торпедо?
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Костя из Барселоны
1460980325
Тебя не возьмут в Зенит
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KorolShut
1460981342
Кто тебе еще предложит, пародия на тренера
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343443
1460987290
Валера ты сначала покажи класс своего мастерства с торпедо.прежде чем замахиваться на великие клубы
Ответить
maygli
1460999947
Волераверим, до сих пор не остыл, злопамятен видать, но в душе он всё ж спартаковец.
Ответить
Lenine
1461051127
Ага. Спаллетти (Удинезе, Рома) Виллаш-Боаш (Порту, Челси, Тоттенхэм) Карпин ( Спартак, Мальорка, Торпедо (Армавир)) Канешна же! Зенит (как и ЦСКА) прям слюнями изошел ожидаючи!
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