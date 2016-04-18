Карпин: «Зенит» возглавить могу, ЦСКА – точно нет»

Экс-наставник «Спартака», а ныне главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин признался, что мог бы тренировать любой клуб РФПЛ, кроме ЦСКА.

«Мне пока хочется работать в спокойном режиме. Это не значит, что я в принципе не готов к стрессам и повышенному вниманию. Но отдохнуть от такого определенно необходимо. Не исключено, что я еще поработаю с сильной командой РФПЛ. Через два года, три, десять…

Могу ли возглавить 13 клубов – 16 минус ЦСКА, «Зенит» и «Спартак»? Для начала – при чем здесь «Спартак»? Я говорил, что не возглавлю красно-белых при Федуне. Это правда. Но в целом я не отказываюсь от теоретической возможности снова тренировать «Спартак».

«Зенит» – почему нет? ЦСКА – да, туда точно не пойду. Короче, получается, 14,5. Армейцем не стану и половинка «Спартака». Потому что речь идет о несовместимости с людьми, которые на данный момент руководят клубом», – сказал Карпин.