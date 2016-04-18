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Карпин: «Проблема не в Аленичеве, а в руководстве»

18 апреля 2016, 11:55
4

Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин считает, что проблемы нынешнего «Спартака» не в Дмитрии Аленичеве, а в руководстве клуба.

«Во-первых, я не знаю, критикуют ли его в принципе. Без понятия. Я не читаю прессу. И это судьба тренера «Спартака». Нормальное явление. Когда я занимал со «Спартаком» второе место – также критиковали. А сейчас какое место занимает команда? Седьмое? Ну, логично, что критикуют. Что еще болельщикам и журналистам делать.

Аленичеву нужно дать поработать. Это мое мнение. Но, поймите, дело не в Аленичеве, а в руководстве. Надо сначала понять, куда движется клуб. И только потом назначать того или иного тренера», – говорит Карпин.

После 24 туров российской Премьер-лиги «Спартак» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице. В следующем туре москвичи примут на своем поле «Мордовию».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Армавир Карпин Валерий Аленичев Дмитрий
Комментарии (4)
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VVM1964
1460976520
ВСЕ СХОДЯТСЯ В ОДНОМ МНЕНИИ "что проблемы нынешнего «Спартака» не в Дмитрии Аленичеве, а в руководстве клуба." ВСЕМ ПОНЯТНО , ДАЖЕ ЕЖУ , КРОМЕ ВЫШЕОЗНАЧЕННЫХ .
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SPARTAK-ARMANi
1460977490
и также все таки кто бы что не говорил а карпин единственный тренер после романцева который спартак поднял дважды на второе место. другие и этого сделать не смогли хоть все и грешат на руководство. вывод: карпин лучший из всех тренеров что были.
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esperado911
1460986741
Главное чтобы дали ему поработать
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