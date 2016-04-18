Карпин: «Проблема не в Аленичеве, а в руководстве»

Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин считает, что проблемы нынешнего «Спартака» не в Дмитрии Аленичеве, а в руководстве клуба.

«Во-первых, я не знаю, критикуют ли его в принципе. Без понятия. Я не читаю прессу. И это судьба тренера «Спартака». Нормальное явление. Когда я занимал со «Спартаком» второе место – также критиковали. А сейчас какое место занимает команда? Седьмое? Ну, логично, что критикуют. Что еще болельщикам и журналистам делать.

Аленичеву нужно дать поработать. Это мое мнение. Но, поймите, дело не в Аленичеве, а в руководстве. Надо сначала понять, куда движется клуб. И только потом назначать того или иного тренера», – говорит Карпин.

После 24 туров российской Премьер-лиги «Спартак» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице. В следующем туре москвичи примут на своем поле «Мордовию».