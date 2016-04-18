Пеллегрини недоволен приходом Гвардиолы

Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини уверен, что спад команды связан с тем, что в прессе уделяют слишком много внимания смене наставника по окончании сезона.

«Новость о смене тренера отрицательно сказалась на настрое игроков. В прессе стала появляться информация о том, кто останется в команде, а кто уйдет по окончании сезона.

Сложно показывать футбол на высоком уровне под таким давлением. Но мы сумели справиться с этой ситуацией и вернулись на прежний уровень», – считает Пеллегрини.

Напомним, в феврале было объявлено, что по окончании сезона 62-летнего специалиста сменит нынешний наставник «Баварии» Хосеп Гвардиола.