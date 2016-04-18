Пике: «Барселона» сделала шаг назад»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике после поражения в матче с «Валенсией» признался, что теперь у его команды не осталось право на ошибку.

«Теперь у нас не осталось права на ошибку. В любой другой день мы бы победили в таком матче со счетом 4:1. Если продолжим играть также, то завоюем чемпионство.

Да, мы сделали шаг назад, потеряв очки, но команда показала хороший футбол на поле. Нам нужно выиграть в пяти оставшихся встречах», – заявил Пике.

Матч 33-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Валенсия» закончился со счетом 1:2.