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    Гацкан: «Победа в чемпионате? «Ростов» так далеко не заглядывает»

    Хавбек «Ростова» Александр Гацкан поделился впечатлениями от победы над «Кубанью» (0:1) в поединке 24-го тура РФПЛ отметив, что команда не заглядывает вперед и пока не думает о возможном чемпионстве.

    – Я думаю, счет по игре. У нас в первом тайме было три стопроцентных момента, которые не удалось реализовать. Во втором это сделать удалось.

    – Как считаете, «Ростов» сможет выиграть чемпионат?

    – Мы так далеко не смотрим. Мы будем готовиться к следующей игре с «Зенитом». Думаю, сделаем все возможное, чтобы показать ту игру, которую показываем в каждом матче.

    – Насколько для вас «Кубань» выглядела предсказуемо?

    – Команда выглядела хорошо, билась, но мы больше хотели, больше боролись и выиграли.

    – Откуда в матче было столько борьбы?

    – У нас – дерби. Все хотели выиграть, поэтому было много борьбы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.04.2016 23:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 18 апреля 2016, 10:34

      Все верно, загадывать не будем, а просто надо работать в том же духе.

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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 18 апреля 2016, 00:26

      Не до чемпионства вам еще рано

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 18 апреля 2016, 00:18

      Все верно - выиграл тот, кто больше этого хотел.

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      Рейтинг: +126

      Jiver 18 апреля 2016, 00:06

      Капитан просто не разрешил Кубани выиграть. Красава.

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