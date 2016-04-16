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    Дзюба: «Два пенальти были железные, меня просто отшвырнули»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в эфире программы «После футбола» ответил на вопросы о матче 24-го тура РФПЛ против «Спартака» (5:2).

    – Трудный матч. Лично для меня психологически даже очень. В первом тайме «Спартак» был очень хорош. Наказали нас дважды, могли еще забить. Наверное, разгром «Спартак» не заслуживал, но мы победили по делу.

    – Сегодня еще была вольная борьба…

    – Два пенальти были железные. Меня просто отшвырнули в воздухе, что с моим ростом сделать не так-то просто.

    – Незадолго до гола вы могли сделать скидку на совершенно свободного партнера.

    – Хотел сбрасывать, но подумал, что Гранат пойдет на это движение, и решил принять на грудь. Хорошо, что получилось исполнить.

    – А когда отдавали на Маурисио, вы делали это сознательно?

    – Да, я его видел. Здорово, что получилось исполнить. Но и он прекрасно пробил, отличный мастер.

    – Есть ощущение, что «Зенит» уже набрал чемпионский ход?

    – Давайте не будем спешить. Рады, что смогли выиграть у принципиального соперника и в важной игре. Эмоции выплеснулись. Рады, что стали ближе к ЦСКА. Но мы не хотим загадывать. Вот выйдем вперед, тогда и будем думать о чемпионстве.

    – Скажите честно, сыграли рукой в эпизоде с голом?

    – Нет. Мяч попал, где грудь. Честное слово… А два пенальти вас не смутили? Все, не начинайте. 5:2, всем спасибо! – сказал Дзюба.

    Источник: «Матч ТВ»

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    16.04.2016 22:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +32

      vitaliy777 17 апреля 2016, 06:33

      Отшвырнули тебя в Спартаке раз пять... О чем ты и трепишь теперь на каждом углу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2250

      kvm 17 апреля 2016, 01:59

      где у дзюбы грудь?

      -1
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