Рахимов: «В конце сезона «Тереку» нужно приобрести 8-10 футболистов»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов поделился мнением о трансферной кампании грозненского клуба во время предстоящего летнего трансферного окна. По словам специалиста, усиления требуют все позиции команды.

– Усиления требуют много позиций, если мы хотим чего-то более серьезного. У нас ушли игроки, у нас травмированные игроки. Если сравнивать с нашим осенним составом, не полностью был готов Родолфо, отсутствовали два крайних защитника Уциев и Кудряшов, Садаев, Мбенгуе, Маурисио... Для нас это много... Плюс, если в конце сезона нас покинут три-четыре человека, нужно усилить почти все позиции и приобретать 8-10 футболистов.

– А есть кто-то на примете?

– На примете много футболистов. Но будет вопрос, подойдут ли они нам или нет, какие будут запросы и финансы. Качественного игрока трудно приобрести за маленькие деньги.