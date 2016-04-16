Бартомеу не исключил, что Алвес может быть наказан за шуточное видео в парике

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал видеоролик, который выложил на своей странице в Instagram защитник Даниэль Алвес. Напомним, Алвес, надев парик и изображая женский голос, сказал, что в поражении от «Атлетико» в Лиге чемпионов нет ничего страшного.

«Утром мы проснулись, и все увидели этот ролик. Реакции были разные. С одной стороны, это показывает, что команда пришла в себя после неудачи в Мадриде и снова шутит и смеется. С другой стороны, некоторых членов клуба это видео раздражает.

Такие виды активности в социальных сетях нужно регулировать, но также необходимо и научиться жить с этим. Уверен, что правила на этот счет появятся.

Мы стараемся, чтобы не все происходящее в клубе становилось достоянием публики. Некоторые вещи так и остаются неизвестными, а некоторые выходят на поверхность, хотя нам бы этого не хотелось. Это вопрос раздевалки, и если мы и предпримем что-то в отношении Алвеса, то я все равно об этом не скажу», – заявил Бартомеу.