Арустамян: «Частные инвесторы готовы вложить в «Кубань» 500 миллионов»

Известный комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал подробности текущего финансового положения краснодарской «Кубани».

«Еще четыре года назад «Кубань» была одним из наиболее интересных и прогрессирующих клубов чемпионата России. В «Кубани» половина прав принадлежала частному инвестору Олегу Мкртчану, другая половина была за Краснодарским краем. Мкртчан покупал футболистов, давал им зарплаты, одним словом, содержал команду, а край выделял административный ресурс – скажем, стадион.

«Кубань» давала результат и, что самое для меня примечательное, выстроила систему перепродажи футболистов. Селекционный талант Олега Мкртчана и его команды делал свое дело. «Кубань» – один из немногих клубов в России, который реально делал на трансферах бизнес.

Такой «Кубань» пробыла недолго. В определенный момент что-то в отношениях Мкртчана и края разладилось. В последние годы «Кубань» жила практически без денег. Когда «Кубань» и Мкртчан сворачивали отношения, ключевым вопросом стало разделение прав на футболистов. Споры осложнились сменой руководства края: год назад со своего поста ушел губернатор Александр Ткачев, вместе с ним – вице-губернаторы, курировавшие футбольный проект. Теперь ключевую роль в жизни клуба играет вице-губернатор Андрей Коробка. Именно Коробка сейчас принимает ключевые решения в «Кубани». Не знаю, как, но в итоге стороны договорились: Мкртчан окончательно оставил клуб.

Сейчас Краснодарский край очень хочет сохранить «Кубань». Это правильно: «Кубань» очень любима в регионе, у нее достаточно много болельщиков.

Сейчас мы снова видим частно-государственное партнерство, но в этот раз власти будут по-настоящему участвовать в финансировании «Кубани». Есть понимание, что деньги будут найдены – пускай и небольшие, но адекватные по меркам российского футбола. К властям региона подключилась группа частных инвесторов – не крупные бизнесмены федерального значения, а локальные. Как говорят, они ведут бизнес в Новороссийске – а это один из самых богатых городов региона.

Новые инвесторы уже привлекли в «Кубань» деньги для покрытия долгов по зарплате, так что сейчас футболисты могут быть более-менее довольны. Не думаю, кстати, что дело могло дойти до бойкота матчей игроками. Мы часто слышим об угрозах российских клубов не выходить на поле до получения зарплаты, но на уровне Премьер-лиги такого не случилось.

Сумма, которую для обеспечения «Кубани» готовы вкладывать частные инвесторы, – не самая крупная, 500 миллионов рублей. Возможно, столько же будет давать и край; впрочем, эти цифры будут корректироваться. Все же строить планы в отношении «Кубани», тем более финансовые – это игра в рулетку. Важно, чтобы клуб жил по средствам, а не на мифические деньги. Предстоит и сбалансировать зарплаты: сейчас они в «Кубани» распределены неравномерно. Некоторые футболисты выступают за клуб еще с жирных времен и получают приличные деньги, вплоть до миллиона евро», – рассказал Арустамян.

После 23 туров «Кубань» занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в своем активе 20 очков.