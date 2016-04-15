Добровольский опроверг информацию о переговорах с «Мордовией»

Главный тренер сборной Молдавии Игорь Добровольский опроверг информацию, что является одним из кандидатов на соответствующую должность в «Мордовии».

«Интерес со стороны «Мордовии»? Мне ничего не известно об этом. Вы лучше в клуб позвоните. Если они ничего не говорят, то что я могу сказать!? Совмещение постов в сборной и клубе? Не понимаю, зачем мне сейчас об этом думать», – заявил Добровольский.

По информации СМИ, помимо Добровольского на этот пост претендуют Доринел Мунтяну и Федор Щербаченко.