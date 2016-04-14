Хьюз: «Тоттенхэм» обязывает себя выигрывать в каждом матче до конца чемпионата, поэтому «Стоку» с ним будет проще»

Главный тренер «Сток Сити» Марк Хьюз поделился своими ожиданиями от игры 34-го тура английской Премьер-лиги, в которой его подопечным будет противостоять «Тоттенхэм», ведущий борьбу за чемпионство.

«Тоттенхэму» сейчас придется ставить себя в положение, в котором они должны выигрывать в каждом матче. Они сейчас испытывают недостаток игр до конца чемпионата. Даже если они победят во всех оставшихся матчах, судьба чемпионства не будет полностью в их руках. Смотря на предстоящую игру, учитывая этот фактор, вещи кажутся для нас позитивными, это нам поможет.

У нас были проблемы с соперниками, которые отсиживаются в обороне, но с командами, которые играют в свой футбол, мы проявляли себя хорошо. Мы победили «Челси», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», поэтому мы уверены в своих силах», – заявил Хьюз.