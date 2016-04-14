Акинфеев: «Мне уже 30 лет, и на такие вещи, как пропущенный гол, я не обращаю внимания»

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев, отпраздновавший свой 30-летний юбилей в день игры с «Мордовией» (7:1) в минувшем туре чемпионата России, рассказал о своих ожиданиях от матча с «Локомотивом» в 24 туре Премьер-лиги.

– Расстроил ли вас один пропущенный мяч от «Мордовии"?

– Совершенно нет. Он не мог расстроить, поскольку в тот день результат получился очень хорошим. Мне все-таки уже 30 лет, и на такие вещи, как пропущенный гол, я не обращаю внимания.

– Каков настрой на матч с «Локо"?

– Хороший, боевой. Понимаем, что матч предстоит очень важный. И что будет происходить на поле – зависит от нас самих.