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  • Акинфеев: «Мне уже 30 лет, и на такие вещи, как пропущенный гол, я не обращаю внимания»

Акинфеев: «Мне уже 30 лет, и на такие вещи, как пропущенный гол, я не обращаю внимания»

14 апреля 2016, 20:10
28

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев, отпраздновавший свой 30-летний юбилей в день игры с «Мордовией» (7:1) в минувшем туре чемпионата России, рассказал о своих ожиданиях от матча с «Локомотивом» в 24 туре Премьер-лиги.

– Расстроил ли вас один пропущенный мяч от «Мордовии"?

– Совершенно нет. Он не мог расстроить, поскольку в тот день результат получился очень хорошим. Мне все-таки уже 30 лет, и на такие вещи, как пропущенный гол, я не обращаю внимания.

– Каков настрой на матч с «Локо"?

– Хороший, боевой. Понимаем, что матч предстоит очень важный. И что будет происходить на поле – зависит от нас самих.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Мордовия Акинфеев Игорь
Комментарии (28)
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Майор Дзагоев
1460653978
А вот это зря, товарищ Игорь. особенно на фоне спада. Трудиться надо, трудиться
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Psih86
1460654703
Еще 30,а не уже.....это начинает напоминать это Ваши проблемы от Шершавина!!!
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андрей андреев
1460654798
С таким отношением,чую насуют ему на Евро по самое немогу
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BarcelonianDestroyer
1460654971
Видно по твоему анти рекорду что тебе вообще пофиг и на ЦСКА и на Россию и на сухую серию и на голы,удачи акинфея
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ALeX-161-rus
1460655319
Очень жаль, что это говорит в первую очередь не вратарь ЦСКА, а вратарь сборной!!.. Пропустил гол, значит не выручил, не спас, не подстраховал, не предвидел возможные ходы соперника и ошибки своей обороны.. РАБОТАТЬ НАДО НАД СОБОЙ, А НЕ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЯ!!!!
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ALeX-161-rus
1460655643
Погребняк: ''Я не обращаю внимания на то, что совсем не забиваю, даже в пустые ворота, да даже на тренировке.. Павлюченко: Братан, я совсем не играю, и вообще норм..
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Zeff
1460659044
Ну и правильно. Возраст такой. Чем больше пропустил, тем лучше.
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mutabor0992
1460659300
Правильно Игортан...Какие голы?Какой наХ футбол?Главное это дЭнги.У кого дЭнги тот и прав...P.S.Этому чудаку Ай.Кю. померить нужно.
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koli4ka
1460660801
Зачем блин, обращать внимание, если оно всё что не летит-залетает,а я пропускаю и пропускаю и не на что внимание не обращаю, ведь я ж рекордсмен Европы по пропу щенным мячам!!!
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sour12
1460660977
сколь же здесь уб?К%ков и мразей которые вместо благодарности только желчь извергают и помнят о игроке только неудачи.надеюсь вы все подавитесь скоро своей желчью.
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