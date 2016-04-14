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    Дюрица: «Все в «Локомотиве» будут супергероями, если обыграем ЦСКА»

    Защитник московского «Локомотива» Ян Дюрица поделился своими ожиданиями от предстоящей игры против ЦСКА в 24 туре российской Премьер-лиги.

    — Настроение перед матчем хорошее! Все уже забыли про игру в Самаре. А на ЦСКА лишний раз настраиваться не надо. Это опытная, хорошо организованная команда. Мало пропускает, любит играть на контратаках. В составе соперника есть футболисты, способные решить эпизод. ЦСКА достаточно одного-двух моментов, чтобы сделать результат.

    — Игра только на победу?

    — Да. Тем более будет полный стадион, играем дома, боремся за чемпионство… Надеюсь, матч сложится удачно.

    — Перед матчем с ЦСКА коллеги с «Локо ТВ» сняли ролик с Виталием Денисовым в роли Тора. Какой супергерой Ян Дюрица?

    — Мы все будем супергероями, если обыграем ЦСКА.

    — Да, но у «армейцев» есть Флэш — Ахмед Муса. Самый быстрый человек на Земле...

    — Ну, мы ведь играем не только против него. А против 11 «армейцев». Муса не Муса… Надо смотреть на свою игру. Использовать ошибки соперника. Короче, все футболисты — обычные люди. А не супергерои.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.04.2016 19:11
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 14 апреля 2016, 19:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Обыграть ЦЫЭСКА невелика заслуга,Ростов это доказал.

      -4
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