Руководство «Динамо» верит в Кобелева

лишь бы не так как обычно, "мы доверяем, верим" а потом через неделю хряяясь, тренера увольняют ))
Насчет прихода на базу, нет сейчас оснований, имеющиеся игроки выкладываются в каждом матче, не скажешь что они ходят пешком по полю как зомби. Косякуют, ляпы случаются из за которых ломаются матчи, но это не равнодушие.
Генеральный директор столичного «Динамо» Сергей Сысоев заявил, что руководство клуба полностью доверяет тренерскому штабу во главе с Андреем Кобелевым. Он также подтвердил факт переговоров с Дмитрием Булыкиным и Сергеем Силкиным о работе в структуре клуба.
«Команда готовится, собирается с силами, мы в команду верим, тренерам верим. Визит болельщиков на базу для подстегивания команды? Если вы спрашиваете лично мое мнение, то нет. Но мы не можем никого ограничивать. Все надеются и верят в команду, что будет результат.
Сотрудничество с агентом Жорже Мендешом? Оно включает в себя много различных блоков: приглашение футболистов в команду, продвижение и предложения нашим футболистам. Нет, это не будет направление в одни ворота.
Дмитрий Булыкин много лет отдал клубу, и мы относимся к нему со всем уважением, как и ко многим футболистам. Всегда стараемся сохранять добрые отношения со всеми игроками. Мы его помощь уважаем, ведем с ним диалог. Сергея Николаевича Силкина я пригласил в клуб, мы ведем с ним обсуждение его обязанностей. Но решения нет», – рассказал Сысоев.
«Динамо» в текущем сезоне после 23 туров располагается на 11 строчке турнирной таблицы российской Премьер-лиги, имея на своем счету 24 очка.