Алекс: «В «Спартаке» у нас была хорошая связка с Веллитоном»

Бывший полузащитник «Спартака» Алекс, ныне выступающий за «Интернасьонал», рассказал о своих взаимодействиях на поле с экс-игроком красно-белых Веллитоном.

«У нас с ним была отличная связка. После «Спартака» я играл в «Коринтиансе» и делал все возможное, чтобы к нам перешел Велли. Мне всегда нравилось, как он открывается под передачу, как он убегает от защитников. Мы упрощали жизнь друг другу. В «Спартаке» большую часть моих голевых передач реализовывал именно Веллитон.

Недавно мне говорили, что меня признали лучшим полузащитником красно-белых в XXI веке. Это стало возможным, потому что «Спартак» занимает особое место в моей жизни. Люди, которые там работали вместе со мной, – моя семья. Поэтому я и говорю, что однажды хотел бы вернуться», – заявил Алекс.