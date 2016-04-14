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  • Алекс: «В «Спартаке» у нас была хорошая связка с Веллитоном»

Алекс: «В «Спартаке» у нас была хорошая связка с Веллитоном»

14 апреля 2016, 10:38
3

Бывший полузащитник «Спартака» Алекс, ныне выступающий за «Интернасьонал», рассказал о своих взаимодействиях на поле с экс-игроком красно-белых Веллитоном.

«У нас с ним была отличная связка. После «Спартака» я играл в «Коринтиансе» и делал все возможное, чтобы к нам перешел Велли. Мне всегда нравилось, как он открывается под передачу, как он убегает от защитников. Мы упрощали жизнь друг другу. В «Спартаке» большую часть моих голевых передач реализовывал именно Веллитон.

Недавно мне говорили, что меня признали лучшим полузащитником красно-белых в XXI веке. Это стало возможным, потому что «Спартак» занимает особое место в моей жизни. Люди, которые там работали вместе со мной, – моя семья. Поэтому я и говорю, что однажды хотел бы вернуться», – заявил Алекс.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Интернасьонал Веллитон Алекс
Комментарии (3)
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VVM1964
1460620393
АЛЕКС ХОЧЕТ ВЕРНУТЬСЯ , ДАВАЙТЕ И ВЕЛИКА ВЕРНЕМ - НА РАДОСТЬ АКИНФЕЕВУ !
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LINED
1460631660
Так уезжай в Турцию к нему, раз связка хорошая была -_-
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mahan
1460641034
Ну, связка и в правду была отличная
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