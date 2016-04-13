Маскерано: «Барселона» хочет выиграть все трофеи в этом сезоне»

Полузащитник «Барселоны» Хавьер Маскерано поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Атлетико».

«Мы будем играть только на победу. Должны продемонстрировать свой уровень и показать хорошую игру, чтобы пройти дальше. «Барселона» хочет выиграть все трофеи в этом сезоне, но для начала нам нужно одержать победу в сегодняшнем матче. Это будет наш первый финал», – отметил Маскерано.

Поединок между «Атлетико» и «Барселоной» начнется сегодня в 21:45 по московскому времени. Первый матч между этими командами завершился со счетом 2:1 в пользу каталонцев.