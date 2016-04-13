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  • Еременко: «Хочу поскорее забыть свою ошибку в матче с «Зенитом»

Еременко: «Хочу поскорее забыть свою ошибку в матче с «Зенитом»

13 апреля 2016, 08:57
4

Полузащитник ЦСКА Роман Еременко вспомнил свою ошибку в матче 22-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:2), а также прокомментировал разгромную победу над «Мордовией» (7:1) в домашнем матче 23-го тура РФПЛ.

«Чем объяснить столь крупный счет в матче с «Мордовией»? Так получилось. Мощно стартовали, сразу начали забивать, чем, видимо, повергли соперников в состояние шока. У нас практически все получалось. После того как забили пятый гол, немного сбавили обороты, но к тому времени судьба матча уже была решена.

Конечно, желание реабилитироваться после поражения от «Зенита» тоже сыграло роль. После той игры все были недовольны, а я – особенно. Хотелось сделать все, чтобы стереть этот матч из памяти. Что касается потери мяча, которая привела к первой голевой атаке зенитовцев… К сожалению, в том эпизоде я совершил ошибку. Соперники наказали нас, повели в счете. После матча мне никто ни о чем не говорил, но я и сам понимал, что натворил. Очень переживал, несколько дней отходил от этой ошибки», — сказал он.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Мордовия Еременко Роман
Комментарии (4)
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vladimir-7
1460529015
Бывает,Рома. Забудь про этот случай, играй в полную силу и забивай голы.
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APchelov
1460545592
Жаль, что Мордовия не отыгралась после 0:5
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Zeff
1460561365
Забей Акинфееву!
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sour12
1460591418
да на самом деле цска всю игру пытался как будто привезти этот гол....такое впечатление, что просто на верху решили под конец шансы уровнять что бы чемпионат был интересней =))))))))
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