Еременко: «Хочу поскорее забыть свою ошибку в матче с «Зенитом»

Полузащитник ЦСКА Роман Еременко вспомнил свою ошибку в матче 22-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:2), а также прокомментировал разгромную победу над «Мордовией» (7:1) в домашнем матче 23-го тура РФПЛ.

«Чем объяснить столь крупный счет в матче с «Мордовией»? Так получилось. Мощно стартовали, сразу начали забивать, чем, видимо, повергли соперников в состояние шока. У нас практически все получалось. После того как забили пятый гол, немного сбавили обороты, но к тому времени судьба матча уже была решена.

Конечно, желание реабилитироваться после поражения от «Зенита» тоже сыграло роль. После той игры все были недовольны, а я – особенно. Хотелось сделать все, чтобы стереть этот матч из памяти. Что касается потери мяча, которая привела к первой голевой атаке зенитовцев… К сожалению, в том эпизоде я совершил ошибку. Соперники наказали нас, повели в счете. После матча мне никто ни о чем не говорил, но я и сам понимал, что натворил. Очень переживал, несколько дней отходил от этой ошибки», — сказал он.