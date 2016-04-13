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Роналду: «Хочу, чтобы нам попалась «Бенфика»

13 апреля 2016, 06:29
23

Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду поразмышлял на тему жеребьевки полуфинала Лиги чемпионов. Напомним, что вчера португалец забил три гола в ворота «Вольфсбурга» (3:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, что позволило «Реалу» преодолеть стадию четвертьфинала.

«Атлетико» или «Барселона»? Сложно даже сказать. «Атлетико» хорошо играет в защите, а «Барселона» – одна из лучших команд в Европе. Мне лично хотелось бы сыграть с «Бенфикой».

Мы обыграли «Барселону», но проиграли в первом матче «Вольфсбургу». Никто не ожидал, что «Манчестер Сити» выйдет в полуфинал. Всякое может случиться», — сказал он.

Напомним, что жеребьевка следующей стадии турнира состоится 15 апреля.

Источник: AS
Лига чемпионов Реал Вольфсбург Бенфика Роналду Криштиану
Комментарии (23)
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MrAyzeka
1460519892
Парнишка выбирает слабых, Рома, Волсбург, теперь хочет Бенфику
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alexfor
1460520287
да никто и не сомневается, а то как стату набивать?
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Наварх
1460525887
Бавария - Реал лучше вывеска, чем Бенфика - Реал, интриги больше.
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Psih86
1460527574
Вот чертило!!!Рома,Вольфсбург,тепе
рь Бенфика....Барселону вам!!!!
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BarcelonianDestroyer
1460528140
Он реально думает что Бавария не пройдёт Бенфику???
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Barsuk52
1460529459
ЛОХ
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screamvoltage
1460529933
Надо отдать должное этому дебилу. Сегодня Вас - с победой.
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reg57
1460530450
а может просто сразу в финал и с какой нибудь любительской командой
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nemolod
1460532517
Пусть ждет Баварию!
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firs04
1460535363
Эх Криштинка, надо всегда выбирать сильных соперников, чтобы показывать уровень команды
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