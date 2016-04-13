Роналду: «Хочу, чтобы нам попалась «Бенфика»

Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду поразмышлял на тему жеребьевки полуфинала Лиги чемпионов. Напомним, что вчера португалец забил три гола в ворота «Вольфсбурга» (3:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, что позволило «Реалу» преодолеть стадию четвертьфинала.

«Атлетико» или «Барселона»? Сложно даже сказать. «Атлетико» хорошо играет в защите, а «Барселона» – одна из лучших команд в Европе. Мне лично хотелось бы сыграть с «Бенфикой».

Мы обыграли «Барселону», но проиграли в первом матче «Вольфсбургу». Никто не ожидал, что «Манчестер Сити» выйдет в полуфинал. Всякое может случиться», — сказал он.

Напомним, что жеребьевка следующей стадии турнира состоится 15 апреля.