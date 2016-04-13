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    Сарсания: «В «Спартаке» первое лицо – не тренер, а владелец»

    Бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания поделился мнением о возможном назначении на пост главного тренера «Спартака» наставника «Ростова» Курбана Бердыева.

    – Вы считаете, что Бердыев готов работать в клубе только главным тренером?

    – Почему нет? Человек он профессиональный, а профессиональные люди друг с другом всегда найдут общий язык.

    – То есть в «Спартаке» он готов не быть первым лицом клуба, за которым главное решение практически во всех ключевых вопросах?

    – В «Спартаке» главный тренер в последние годы и не был первым лицом. Там тренеры меняются часто, а первое лицо – всегда владелец.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.04.2016 01:54
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1636

      Psih86 13 апреля 2016, 09:10

      Пока в спартаке не будет главный тренер,они будут еще столько же в жоп. ковыряться.....у них рулевой нольтрофеич:-))))

      2
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 > Psih86 13 апреля 2016, 09:36

      не припомнишь сколько их уже было в спартаке??? спартаку ни один тренер не поможет. дело не в тренере, а в никчемной трансферной политике.

      0
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      Рейтинг: +125

      pickapick 13 апреля 2016, 08:57

      Успехи налицо!

      1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 13 апреля 2016, 07:53

      ЗАЧЕМ СПАРТАКУ АВТОБУСНИК??
      ПУСТ В СРЕДНЕНЬКИЙ зенит ИДЕТ)))

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      Рейтинг: +395

      meiram 13 апреля 2016, 07:43

      Что Вы против Бекиевича имеете против,толком отчество не знаете,заслуг не желаете знать и тараторите попусту! Зачем не хотите признавать,что он лучший тренер не только в России,но и за рубежом как Раньери "Лестер",когда из средненькой команды делает конфетку! Кто такое может в России покажите на примере?

      -1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 13 апреля 2016, 06:31

      а народные как взвоют

      0
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      Рейтинг: +32

      ил бади 13 апреля 2016, 05:59

      БЕРДЫИЧ НЕ БУДЕТ В СПАРТАКЕ РАБОТАТЬ ЕМУ РУЛИТЬ ТАМ НЕ ДАДУТ,

      7
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > ил бади 13 апреля 2016, 07:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ты на мой ухо такой слов больше не клади................Хотя я сам против его назначения в Спартак.Пусть тренирует свой гни.лой рутенбергский Ростовчанку.

      -5
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh > Диктор 13 апреля 2016, 11:25

      ну и будешь постоянно ковыряться носом под хвостом

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Диктор 13 апреля 2016, 11:30

      Что б ты сдох,гад

      -1
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      Рейтинг: +65

      Koshastiy 13 апреля 2016, 02:21

      Комментарий удален.

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