Зидан: «Роналду – лучший игрок мира. Он делает особенные вещи»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением об ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Вольфсбургом» (3:0). Таким образом, «сливочные» пробились в полуфинал.

«В футболе всегда приходится непросто. Но сейчас мы можем радоваться результату и тому, что показали игроки. Никогда не бывает легко, особенно после поражения в первом матче, но мы боролись до конца и добились нужного результата. Горжусь всеми своими игроками. Роналду? Это лучший игрок мира, он делает особенные вещи», – сказал Зидан.