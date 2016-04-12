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    «Терек» планирует сохранить Семенова

    «Терек» рассчитывает сохранить в команде защитника Андрея Семенова, у которого есть действующий контракт с грозненским клубом, рассчитанный до 2017 года.

    «Конечно, мы хотим, чтобы Семенов продолжил играть у нас. По многим футболистам в прессе есть информация, что кто-то уходит в тот или иной клуб, но все они по-прежнему выступают за «Терек», – сказал вице-президент «Терека» Хайдар Алханов.

    24-летний футболист играет за «Терек» с 2014 года, когда он также дебютировал в составе сборной России. Всего на счету Семенова в составе национальной команды – три матча.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.04.2016 18:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8

      DISHNO 13 апреля 2016, 23:57

      Планировать не надо - Сохранить надо !!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +37

      8-Gattuso-8 12 апреля 2016, 21:15

      27 лет ёпта...

      0
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