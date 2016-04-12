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Булыкин: «Стыдно за управленцев «Динамо»

12 апреля 2016, 17:32
3

Бывший нападающий «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин считает, что проблемы нынешних неудач московского клуба заключается резкой смене развития.

«Когда я играл в «Динамо», в клубе была подобная ситуация. Уже тогда было стыдно за управленцев, которые не до конца понимают футбол, а опытных российских игроков отодвинули на второй план. Сейчас клуб очень резко поменял вектор развития. К сожалению, «Динамо» не смогло плавно перейти к новой модели без потери в качестве футбола, как это делается в Европе.

Клубу будет очень сложно выйти из кризиса, потому что в управлении нет единства и мало людей, которые бы думали о чести и традициях клуба, а не о своей выгоде. В то же время одному Андрею Кобелеву очень тяжело заниматься всеми футбольными вопросами, для этого в команде должно быть как минимум три-четыре специалиста, которые играли на высоком уровне, знают, что такое футбол, и принимали бы важные решения в клубе», – считает Булыкин.

В текущем сезоне «Динамо» после 23 матчей в Премьер-лиге занимает 11 строчку в турнирной таблице с 24 очками в своей активе.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Булыкин Дмитрий Кобелев Андрей
Комментарии (3)
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1460475154
Булыкин принес бы больше пользы , чем Погребняк.
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FanatSerj
1460478184
А кто то еще сомневается, что в Динамо одно из самых сильных подводных течений )))
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Outlaw
1460558503
Жаль..
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