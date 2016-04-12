Заммер: «Победа в первом матче – не повод расслабляться»

Спортивный директор «Баварии» Маттиас Заммер считает, что победа в первом четвертьфинальном матче над «Бенфикой» не дает повод для расслабленность накануне ответной встречи.

«Безусловно, мы испытываем колоссальное давление. Победа в Мюнхене со счетом 1:0 – это хороший результат, но не повод расслабляться перед ответным матчем. Перед нами стоит тяжелая задача», – заявил Заммер.

Ответная четвертьфинальная встреча «Бенфики» и «Баварии» состоится в Лиссабоне в среду, 13 апреля, в 21:45 по московскому времени.