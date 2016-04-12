Рибери: «Рад, что набрал форму так быстро»

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери рассказал о том, как для него важно ощущать доверие тренерского штаба.

«Всегда приятно, когда наставник говорит о тебе хорошо. Это был очень тяжелый период, из-за травмы я не выступал длительное время.

К счастью, сейчас я опять в деле и вспоминаю каково это – играть в свое удовольствие. Было непросто психологически, но теперь я снова с командой. Я буквально наслаждаюсь этим. Очень рад, что набрал форму так быстро», – заявил Рибери.

Напомним, что ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Бенфика» – «Бавария» состоится в среду, 13 апреля, в 21:45 по московскому времени.