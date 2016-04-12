Шейдаев: «Радимов заставляет нас читать книги»

Нападающий «Зенита-2» Рамиль Шейдаев рассказал о своем отношении к главному тренеру команды Владиславу Радимову.
– Какой Радимов тренер?
– Мне кажется, самое главное, что Радимов – справедливый тренер. Это лучшее его тренерское качество.
– Радимов у себя в Instagram часто пишет, что помимо тренерской работы заставляет футболистов читать книги, водит игроков в музеи.
– Да, это так. Когда едем на сборы, тренер заставляет брать с собой книжки. Кто-то и правда читает. На выездах обязательно ходим к памятникам, гуляем и рассматриваем достопримечательности.
– Так в свободное время вы читаете книги?
– Нет, не читаю. В свободное время тоже тренируюсь (улыбается).
Источник: Euro-football.ru
еи,памятники архитектуры,культурное просвещение.Бокальчик-второй-т
ретий вина.Пьяные поездки-остановка гаерами-лишение прав. От книги до пьяной езды оказывается всего-то пару шагов)