Шейдаев: «Радимов заставляет нас читать книги»

Нападающий «Зенита-2» Рамиль Шейдаев рассказал о своем отношении к главному тренеру команды Владиславу Радимову.

– Какой Радимов тренер?

– Мне кажется, самое главное, что Радимов – справедливый тренер. Это лучшее его тренерское качество.

– Радимов у себя в Instagram часто пишет, что помимо тренерской работы заставляет футболистов читать книги, водит игроков в музеи.

– Да, это так. Когда едем на сборы, тренер заставляет брать с собой книжки. Кто-то и правда читает. На выездах обязательно ходим к памятникам, гуляем и рассматриваем достопримечательности.

– Так в свободное время вы читаете книги?

– Нет, не читаю. В свободное время тоже тренируюсь (улыбается).