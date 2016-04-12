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Шейдаев: «Радимов заставляет нас читать книги»

12 апреля 2016, 10:41
6

Нападающий «Зенита-2» Рамиль Шейдаев рассказал о своем отношении к главному тренеру команды Владиславу Радимову.

– Какой Радимов тренер?

– Мне кажется, самое главное, что Радимов – справедливый тренер. Это лучшее его тренерское качество.

– Радимов у себя в Instagram часто пишет, что помимо тренерской работы заставляет футболистов читать книги, водит игроков в музеи.

– Да, это так. Когда едем на сборы, тренер заставляет брать с собой книжки. Кто-то и правда читает. На выездах обязательно ходим к памятникам, гуляем и рассматриваем достопримечательности.

– Так в свободное время вы читаете книги?

– Нет, не читаю. В свободное время тоже тренируюсь (улыбается).

Источник: Euro-football.ru
Россия. ФНЛ Зенит-2 Шейдаев Рамиль Радимов Владислав
Комментарии (6)
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Kulimen
1460450627
Шейдаев: "Кто-то и вправду читает, но это сам Радимов" (улыбается).
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fadda
1460452048
Радимов-интеллектуал.Книги,муз
еи,памятники архитектуры,культурное просвещение.Бокальчик-второй-т
ретий вина.Пьяные поездки-остановка гаерами-лишение прав. От книги до пьяной езды оказывается всего-то пару шагов)
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sprint5
1460460271
по путям БЫшевца пошел
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maygli
1460460553
Они бы и рады читать да только не умеют.
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fakel-vrn
1460736272
Шейдаев: "Кто-то и вправду читает, но это сам Радимов" ....за рулем!
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