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Романцев: «Состав у «Зенита» посильнее, чем у «Спартака»

12 апреля 2016, 06:50
12

Бывший наставник московского «Спартака» Олег Романцев выразил свою точку зрения касательно ближайшей игры красно-белых с «Зенитом», которая пройдет в рамках 24-го тура РФПЛ. Встреча состоится 16 апреля в Санкт-Петербурге.

«Обычно, готовясь к следующей встрече, тренер учитывает просчеты, допущенные в предыдущей. Наверняка Аленичев будет иметь это в виду. Но ясно, что, исходя из возможностей питерцев, нужно максимально насытить середину поля и не позволять им разгонять атаки, что здорово получается у Витселя и Данни. Ну и на флангах нельзя давать разгуляться Жиркову со Смольниковым. Конечно, состав у «Зенита» посильнее, чем у «Спартака». Да, «Зенит» сегодня на ходу и особенно силен дома. Но все это не поводы впадать в уныние.

Имеет ли смысл сыграть с Халком персонально? Не думаю. Я в своей тренерской практике лишь дважды пошел на это, поручив Кулькову опеку Марадоны в матчах с «Наполи». И не прогадал – Васька закрыл аргентинца. Халку, как и Дзюбе, нельзя давать свободно принимать мяч. Вот здесь на первый план и должны выйти подстраховка и умение поддержать партнера. Надо играть в свою игру», — сказал специалист.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Романцев Олег
Комментарии (12)
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woyser
1460434222
2-1 в пользу Зенита и не чего обсуждать.
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Zenit & MU
1460435922
Зенит должен побеждать и бороться дальше за титул!)
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maior-60
1460439140
Все покажет игра. Победит тот, кто больше этого хочет.
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REDWHITE_
1460440826
СКАЖУ СРАЗУ, БУДЕТ НИЧЬЯ, КАК ВСЕГДА
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Vasilij91
1460444747
Будет ничья 1-1
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VVM1964
1460449178
состав у «Зенита» посильнее, чем у «Спартака». - И ЗНАЧИТЕЛЬНО !!! + ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ( СПАРТАКУ КРАЙНЕ НЕ ВЕЗЕТ В ПОСЛЕДНИХ МАТЧАХ ) + ЗЕНИТ ДОМА = СЧИТАЮ , СЫГРАТЬ ВНИЧЬЮ БУДЕТ КРАЙНЕ СЛОЖНО И ТАКОМУ РЕЗУЛЬТАТУ БЫЛ БЫ ОЧЕНЬ РАД !!!
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fakel-vrn
1460480772
победит тот, у кого самый худший логотип..а если серьезно..не считаю...что спартак ЗНАЧИТЕЛЬНО слабее зенита...победит сильнейший! ничьей не будет..если что...судьи помогут))
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fakel-vrn
1460481179
арбитром встречи "Зенит" – "Спартак" назначен Михаил Вилков жаль что не Лапочкин))
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APchelov
1460483354
Какие то преждевременные оправдания на случай поражения
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