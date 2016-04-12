Романцев: «Состав у «Зенита» посильнее, чем у «Спартака»

Бывший наставник московского «Спартака» Олег Романцев выразил свою точку зрения касательно ближайшей игры красно-белых с «Зенитом», которая пройдет в рамках 24-го тура РФПЛ. Встреча состоится 16 апреля в Санкт-Петербурге.

«Обычно, готовясь к следующей встрече, тренер учитывает просчеты, допущенные в предыдущей. Наверняка Аленичев будет иметь это в виду. Но ясно, что, исходя из возможностей питерцев, нужно максимально насытить середину поля и не позволять им разгонять атаки, что здорово получается у Витселя и Данни. Ну и на флангах нельзя давать разгуляться Жиркову со Смольниковым. Конечно, состав у «Зенита» посильнее, чем у «Спартака». Да, «Зенит» сегодня на ходу и особенно силен дома. Но все это не поводы впадать в уныние.

Имеет ли смысл сыграть с Халком персонально? Не думаю. Я в своей тренерской практике лишь дважды пошел на это, поручив Кулькову опеку Марадоны в матчах с «Наполи». И не прогадал – Васька закрыл аргентинца. Халку, как и Дзюбе, нельзя давать свободно принимать мяч. Вот здесь на первый план и должны выйти подстраховка и умение поддержать партнера. Надо играть в свою игру», — сказал специалист.