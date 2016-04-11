Силва сможет сыграть против «ПСЖ», Компани пропустит матч

Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани и хавбек Давид Силва тренировались наравне со всеми во время утреннего занятии «горожан». Тем не менее, бельгиец не поможет своей команде в завтрашнем ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» по причине неоптимальной игровой формы. Что касается испанского футболиста, то его участие во встрече с парижанами не подлежит сомнению.

Отметим, что в утренней тренировке не принимали участия защитник Николас Отаменди и вингер Рахим Стерлинг. Напомним, первый матч команда в Париже завершился вничью 2:2.