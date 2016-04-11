Мостовой: «Шансов у «Спартака» против «Зенита» мало»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой не верит в «красно-белых» в предстоящем матче с «Зенитом», который пройдет в рамках 24-го тура Премьер-лиги.

«Москвичей ждет очень интересная игра в Санкт-Петербурге. Думаю, шансов против «Зенита» мало, после этой игры можно смело будет забыть о попадании в Лигу чемпионов. Основной задачей станет попадание хотя бы в Лигу Европы.

Матч с «Кубанью»? Я предполагал, что если «Спартак» и выиграет, то победа дастся с трудом. Несмотря на финансовые и внутренние проблемы «Кубани», от игры москвичей я не чувствую уверенности. Я предполагал счет 1:1 или 2:2. «Спартак» мог на первых минутах вести в счете с солидным преимуществом, однако, в конечном итоге, еще повезло, что не проиграли. Краснодарцы в конце имели прекрасные моменты, но их не использовали. У «Спартака», скажем так, не совсем надежный состав, отсюда и такая игра против соперника, который занимает в турнирной таблице одно из последних мест», – считает Мостовой

Матч 24-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» состоится в субботу, 16 апреля, в 19:30 по московскому времени.