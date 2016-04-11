Мутко: «Позднее начало воскресных матчей выгодно ТВ, но никак не болельщикам»

Президент РФС Виталий Мутко после матча 23-го тура РФПЛ «Спартак» – «Кубань» (2:2) отметил, что начинать матчи в столь позднее время в воскресенье – не слишком удачное решение, так как больше всего в этом случае страдают болельщики, пришедшие на стадион.

– Болельщики жаловались, что в 19.30 поздно начинать воскресный матч.

– Уже говорил об этом. Не надо подстраиваться под интересы телевидения, подстраиваться надо под болельщиков. ТВ, конечно, расстроится. Надо думать, как болельщикам доехать до дома. Не надо гоняться. Вы продаете права, матч ваш – вы диктуете правила. Конечно, в 19.30 в воскресенье немножко поздновато. Вот 17.00 – было бы нормальное время. Когда был мальчишкой, всегда знали, что в пять часов вечера посмотрю матч «Динамо» Киев – «Спартак».

– Планируете поездку на «Зенит» – «Спартак"?

– Очень сложно будет.