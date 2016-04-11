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  • Мутко: «Позднее начало воскресных матчей выгодно ТВ, но никак не болельщикам»

Мутко: «Позднее начало воскресных матчей выгодно ТВ, но никак не болельщикам»

11 апреля 2016, 01:27
10

Президент РФС Виталий Мутко после матча 23-го тура РФПЛ «Спартак»«Кубань» (2:2) отметил, что начинать матчи в столь позднее время в воскресенье – не слишком удачное решение, так как больше всего в этом случае страдают болельщики, пришедшие на стадион.

– Болельщики жаловались, что в 19.30 поздно начинать воскресный матч.

– Уже говорил об этом. Не надо подстраиваться под интересы телевидения, подстраиваться надо под болельщиков. ТВ, конечно, расстроится. Надо думать, как болельщикам доехать до дома. Не надо гоняться. Вы продаете права, матч ваш – вы диктуете правила. Конечно, в 19.30 в воскресенье немножко поздновато. Вот 17.00 – было бы нормальное время. Когда был мальчишкой, всегда знали, что в пять часов вечера посмотрю матч «Динамо» Киев – «Спартак».

– Планируете поездку на «Зенит» – «Спартак"?

– Очень сложно будет.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Кубань (ЛФЛ) Мутко Виталий
Комментарии (10)
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VITPO
1460330486
Да,хотелось бы пораньше.
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Tri
1460331504
Мудко что спартач?
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anri1703
1460340334
ну да в 17 самое то и по телеку смотреть восточной части страны
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шеффилд таун
1460343304
Ясен хер ,чем раньше, тем лучше!!!
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bolela_16
1460347185
Чудеса да и только, неужели вспомнили, что есть болельщики?
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crusadere
1460347208
Главное чтобы не сделали хуже
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Reets
1460350128
Всем все равно не угодить, особенно что касается времени начала матча. Страна у нас большая, вот и получается, у одних жопа мерзнет, у других потеет.
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samara94
1460351013
норм
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policepnz
1460357506
Зенит Спартак 6 0
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